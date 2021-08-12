Председатель ВСК прокомментировала назначение нового руководителя "Укрзализныци"

Отмечается, что Камишин закончил НТУУ Киевский политехнический институт и Международный университет финансов. В 2010 году получил первый уровень Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) “Учет и аудит” и прошел управленческие программы в бизнес-школе Insead (Франция).

В 2009-2012 годах работал в KPMG и Dragon Capital. Впоследствии руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012-2019 годах работал в компании SCM, где занимал должность инвестиционного менеджера, а также был членом наблюдательного совета транспортных холдингов группы SCМ.

Сегодня перед Камишиним стоят три приоритетные задачи:



повышение тарифов на грузовые перевозки,



налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя — ГП “Энергоатом”, привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупка новых поездов и локомотивов, как в украинских, так и у иностранных производителей, в условиях локализации производства.



“Укрзализныця когда-то была мощной компанией, и я помню те времена. Но, к сожалению, последние годы её состояние только ухудшалось. Моя задача — переломить негативную тенденцию упадка железной дороги и вернуть ей былую мощь, а железнодорожникам — престижность профессии. Поэтому в Укрзализныце начинается Большая стройка. Мне нужна хорошая команда и каждый из вас получит возможность стать её частью”, — отметил Камишин во время встречи с коллективом “Укрзализныци”.

Назначение нового руководителя “Укрзализныци” прокомментировала народный депутат, председатель Временной следственной комиссии по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци” Юлия Гришина.



Она не стала давать преждевременных оценок такому решению, однако призвала Камишина обратить внимание на соблюдение законодательства о труде в “Укрзализныце” и ее филиалах, предварительно ознакомившись с отчетом Государственной службы Украины по вопросам труда.

“По инициативе нашей ВСК в апреле этого года Государственная служба Украины по вопросам труда провела комплексную проверку в компании и выявила многочисленные нарушения. По результатам мероприятий внесено 34 предписания об их устранении. Среди системных нарушений — несвоевременность выплат компенсаций за неиспользованные ежегодные отпуска, индексации зарплат и расчетов при увольнении людей.

Прошу руководство „УЗ“ принять во внимание этот отчет Госслужбы Украины по вопросам труда и не забывать, что самый ценный актив национальной компании — это прежде всего люди”, — отметила Гришина.

В контексте

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн. В январе в ВР создана ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” под председательством нардепа от “Слуги народа” Юлии Гришиной. По итогам полугодовой работы в ВСК сообщили, что главная проблема железной дороги — кадры и коррупция. Члены ВСК признали правление и членов наблюдательного совета “УЗ” некомпетентными и призвали срочно их изменить.

Выводы ВСК приняли во внимание СБУ и СБНО, после чего поручили Кабмину уволить руководство “УЗ” и назначить временно исполняющих руководителей до избрания новых.

“УЗ” объявила тендеры на поиск новых руководителей, однако они вызвали сомнения у ВСК. По словам Гришиной, в одном из тендеров победителем признан Ивано-Франковский локомативний завод, который вдруг решил, что он агентство по подбору кадров. Председатель ВСК предположила, что таким образом предыдущее руководство “УЗ” вероятно хотело подольше удержаться в креслах, сорвав тендер, однако им помешало решение СНБО.