Голова ТСК прокоментувала призначення нового керівника "Укрзалізниці"

Зазначається, що Камишін закінчив НТУУ Київський політехнічний інститут та Міжнародний університет фінансів. У 2010 році отримав перший рівень Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) “Облік і аудит” і пройшов управлінські програми в бізнес-школі Insead (Франція).

У 2009-2012 роках працював у KPMG та Dragon Capital. Згодом керував Карловським машинобудівним заводом. У 2012-2019 роках працював у компанії SCM, де обіймав посаду інвестиційного менеджера, а також був членом наглядової ради транспортних холдингів групи SCМ.

Сьогодні перед Камишіним стоять три пріоритетні завдання:



підняття тарифів на вантажні перевезення,



налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника — ДП “Енергоатом”, залучення на український ринок міжнародних інвесторів та закупівля нових потягів та локомотивів, як в українських, так і в іноземних виробників, за умов локалізації виробництва.



“Укрзалізниця колись була потужною компанією, і я пам’ятаю ті часи. Але, на жаль, останні роки її стан тільки погіршувався. Моє завдання — переломити негативну тенденцію занепаду залізниці та повернути їй колишню потужність, а залізничникам — престижність професії. Тож в Укрзалізниці розпочинається Велике будівництво. Мені потрібна гарна команда і кожен із вас отримає можливість стати її частиною”, — зазначив Камишін під час зустрічі із колективом “Укрзалізниці”.

Призначення нового керівника “Укрзалізниці” прокоментувала народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці” Юлія Гришина.



Вона не стала давати передчасних оцінок такому рішенню, проте закликала Камишіна звернути увагу на дотримання законодавства про працю в “Укрзалізниці” та її філіях, попередньо ознайомившись із звітом Державної служби України з питань праці.

“За ініціативою нашої ТСК у квітні цього року Державна служба України з питань праці провела комплексну перевірку в компанії і виявила численні порушення. За результатами заходів внесено 34 приписи про їх усунення. Серед системних порушень — несвоєчасність виплат компенсацій за невикористані щорічні відпустки, індексації зарплат та розрахунків при звільненні людей.

Прошу керівництво „УЗ“ взяти до уваги цей звіт Держслужби України з питань праці і не забувати, що найцінніший актив національної компанії — це перш за все люди”, — наголосила Гришина.

У контексті

Минулого року “УЗ” отримала рекордний збиток − 12 млрд грн. У січні у ВР створена ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” під головуванням нардепа від “Слуги народу” Юлії Гришиної. За підсумками піврічної роботи У ТСК повідомили, що головна проблема залізниці — кадри і корупція. Члени ТСК визнали правління і членів Наглядової Ради “УЗ” некомпетентними і закликали терміново їх змінити.

Висновки ТСК взяли до уваги СБУ та РБНО, після чого доручили Кабміну звільнити керівництво “УЗ” і призначити тимчасово виконуючих керівників до обрання нових.

“УЗ” оголосила тендери на пошук нових керівників, проте вони викликали сумніви у ТСК. За словами Гришиної, в одному з тендерів переможцем визнано Івано-Франківський локомативний завод, який раптом вирішив, що він агентство з підбору кадрів. Голова ТСК припустила, що в такий спосіб попереднє керівництво “УЗ” ймовірно хотіло подовше втриматися в кріслах, зірвавши тендер, проте їм завадило рішення РНБО.