Голова ТСК прокоментувала призначення нового керівника "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Вчора, 11 серпня, Кабінет міністрів України призначив нового в. о. голови правління “Укрзалізниці” Олександра Камишіна. Про це повідомляє пресслужба підприємства, передає УНН.
Зазначається, що Камишін закінчив НТУУ Київський політехнічний інститут та Міжнародний університет фінансів. У 2010 році отримав перший рівень Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) “Облік і аудит” і пройшов управлінські програми в бізнес-школі Insead (Франція).
У 2009-2012 роках працював у KPMG та Dragon Capital. Згодом керував Карловським машинобудівним заводом. У 2012-2019 роках працював у компанії SCM, де обіймав посаду інвестиційного менеджера, а також був членом наглядової ради транспортних холдингів групи SCМ.
Сьогодні перед Камишіним стоять три пріоритетні завдання:
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- підняття тарифів на вантажні перевезення,
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- налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника — ДП “Енергоатом”, залучення на український ринок міжнародних інвесторів та закупівля нових потягів та локомотивів, як в українських, так і в іноземних виробників, за умов локалізації виробництва.
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“Укрзалізниця колись була потужною компанією, і я пам’ятаю ті часи. Але, на жаль, останні роки її стан тільки погіршувався. Моє завдання — переломити негативну тенденцію занепаду залізниці та повернути їй колишню потужність, а залізничникам — престижність професії. Тож в Укрзалізниці розпочинається Велике будівництво. Мені потрібна гарна команда і кожен із вас отримає можливість стати її частиною”, — зазначив Камишін під час зустрічі із колективом “Укрзалізниці”.
Призначення нового керівника “Укрзалізниці” прокоментувала народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці” Юлія Гришина.
Вона не стала давати передчасних оцінок такому рішенню, проте закликала Камишіна звернути увагу на дотримання законодавства про працю в “Укрзалізниці” та її філіях, попередньо ознайомившись із звітом Державної служби України з питань праці.
“За ініціативою нашої ТСК у квітні цього року Державна служба України з питань праці провела комплексну перевірку в компанії і виявила численні порушення. За результатами заходів внесено 34 приписи про їх усунення. Серед системних порушень — несвоєчасність виплат компенсацій за невикористані щорічні відпустки, індексації зарплат та розрахунків при звільненні людей.
Прошу керівництво „УЗ“ взяти до уваги цей звіт Держслужби України з питань праці і не забувати, що найцінніший актив національної компанії — це перш за все люди”, — наголосила Гришина.
У контексті
Минулого року “УЗ” отримала рекордний збиток − 12 млрд грн. У січні у ВР створена ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” під головуванням нардепа від “Слуги народу” Юлії Гришиної. За підсумками піврічної роботи У ТСК повідомили, що головна проблема залізниці — кадри і корупція. Члени ТСК визнали правління і членів Наглядової Ради “УЗ” некомпетентними і закликали терміново їх змінити.
Висновки ТСК взяли до уваги СБУ та РБНО, після чого доручили Кабміну звільнити керівництво “УЗ” і призначити тимчасово виконуючих керівників до обрання нових.
“УЗ” оголосила тендери на пошук нових керівників, проте вони викликали сумніви у ТСК. За словами Гришиної, в одному з тендерів переможцем визнано Івано-Франківський локомативний завод, який раптом вирішив, що він агентство з підбору кадрів. Голова ТСК припустила, що в такий спосіб попереднє керівництво “УЗ” ймовірно хотіло подовше втриматися в кріслах, зірвавши тендер, проте їм завадило рішення РНБО.