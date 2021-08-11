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Локомативний завод на Прикарпатті вирішив стати HR-агентством: голова ТСК Гришина звернула увагу на сумнівні кадрові тендери "УЗ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці” Юлія Гришина звернула увагу на переможців тендерів “УЗ”, які мають зайнятися пошуком кандидатів на посади керівництва компанії. Одним з таких рекрутерів неочікувано став Івано-Франківський локомативний завод, який не лише подався на тендер, але і виграв його, передає УНН.

Гришина нагадала, що всього було оголошено два тендери з пошуку кадрів.

Перший тендер на 3 608 000 грн був оголошений з відбору кандидатів на посаду чотирьох членів Наглядової ради. Другий тендер оголошений на 3 030 000 грн — з відбору кандидатів на посаду глави, його заступників та членів правління компанії”, — написала вона.

Переможцем першого тендеру стала миколаївська компанія “Маунт поінт” з основним видом діяльності “освіта в сфері культури”, яка запропонувала найменшу суму за свої послуги, а саме 1 913 000 грн, повідомляє Гришина.

“На цей час переможець тендеру очікує остаточного рішення „УЗ“. Безумовно, перше, що впадає в око, це основний вид діяльності „освіта у сфері культури“, виробництво аудіо та відео контенту, але ж „діяльність агентств працевлаштування“ у „Маунт поінт“ теж вказана. При цьому вік компанії за реєстром майже 9 років. Іншими словами, поки робити висновки передчасно”, — написала голова ТСК.

А от переможцем другого тендеру став Івано-Франківський локомотивний завод, додає Гришина і акцентує на тому, що це її вразило найбільше .

“Завод, який спеціалізується виключно на ремонті і обслуговуванні транспорту, раптом вирішив, що він HR-агентство. І тут у мене головне питання: як цей завод взагалі потрапив у список учасників тендеру з пошуку HR-агентств, хто його туди допустив? Тепер саме з їхньої подачі процес відбору нового правління, якого очікують всі залізничники і наша ТСК разом з ними, затягується щонайменше на місяць. Я впевнена, що в такий спосіб керівництво „УЗ“ намагалося втриматися у кріслах подовше, проте їхнім планам завадило рішення РНБО про термінову зміну кадрів.

Як голова ТСК вважаю, що не можна залишати такі ганебні маніпуляції без уваги, і вимагаю від „УЗ“ та Івано-Франківського локомотивного заводу пояснень”, — резюмувала голова ТСК.

У контексті

Минулого року “УЗ” отримала рекордний збиток − 12 млрд грн. У січні у ВР створена ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” під головуванням нардепа від “Слуги народу” Юлії Гришиної. За підсумками піврічної роботи У ТСК повідомили, що головна проблема залізниці — кадри і корупція. Члени ТСК визнали правління і членів Наглядової Ради “УЗ” некомпетентними і закликали терміново їх змінити.

Висновки ТСК взяли до уваги СБУ та РБНО, після чого доручили Кабміну звільнити керівництво “УЗ” і призначити тимчасово виконуючих керівників до обрання нових.

Сьогодні, 11 серпня т.в.о. Голови правління “УЗ” замість Івана Юрика призначений Олександр Камишін.

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