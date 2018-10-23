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Председатель правления Фонда соцстрахования забаррикадировался, чтобы не пустить Общественный совет на заседание

Председатель правления Фонда соцстрахования забаррикадировался, чтобы не пустить Общественный совет на заседание

Киев  •  УНН

 • 13999 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Председатель Правления Фонда социального страхования Саенко забаррикадировался чтобы не пустить Общественный совет ФССУ на заседание. Об этом говорится в сообщении Общественного совета Фонда социального страхования Украины на Facebook, передает УНН.

"Сегодня в Фонде социального страхования Украины состоялось заседание Правления Фонда. Общественные организации и профсоюзы пришли на заседание, заранее сообщив о своем участии исполняющего обязанности директора исполнительной дирекции Фонда соцстраха Нестерова С.В. На заседании Правления должны были рассматриваться вопросы бюджета Фонда, проведение аудита, выплаты по задолженностям. Также представители Общественного совета ФССУ намеревались проинформировать членов Правления о злоупотреблениях и существующих "схемах" в Фонде, которые они разоблачили вследствие проведения общественного мониторинга", - говорится в сообщении.

В Общественном совете отметили, что "... председатель Правления Саенко узнав, что в помещении Фонда находится Председатель Общественного совета Фонда соцстраха Сарьян Дмитрий и идет на заседание, закрыл двери зала с середины и выставил "титушек" и "охрану". Таким образом одного Председателя Общественного совета держали 7 мужчин".

"Титушки" отказывались представляться и называть свои фамилии. Некоторые из них прятали свои лица от объектива фотокамеры. Дмитрию Сарьяну удалось в течение 1,5 часа одному противостоять давлению и физическому воздействию на него нанятых "приспешников".

Общественный совет Фонда социального страхования просит неравнодушных работников Фонда помочь персонифицировать "героев" (Ф.И.О. и должность), которые так старательно выполняют приказы своего "хозяина", который скрылся он настоящих профсоюзных деятелей", - говорится в сообщении.

В Общественном совете также отметили, что готовят обращение в правоохранительные органы о нарушении Конституции Украины, Законов Украины: "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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