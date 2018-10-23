Голова правління Фонду соцстрахування забарикадувався, щоб не пустити Громадську раду на засідання

"Сьогодні у Фонді соціального страхування України відбулось засідання Правління Фонду. Громадські організації та профспілки прийшли на засідання, заздалегідь повідомивши про свою участь виконуючого обов’язки директора виконавчої дирекції Фонду соцстраху Нестерова С.В. На засіданні Правління повинні були розглядатися питання бюджету Фонду, проведення аудиту, виплати по заборгованостям. Також представники Громадської ради ФССУ мали намір проінформувати членів Правління про зловживання та існуючи “схеми” у Фонді, які вони викрили внаслідок проведення громадського моніторингу", - йдеться у повідомленні.

У Громраді відзначили, що "...голова Правління Саєнко дізнавшись, що у приміщенні Фонду знаходиться Голова Громадської ради Фонду соцстраху Сар’ян Дмитро і іде на засідання, зачинив двері зали із середини та виставив “тітушок” та “охорону”. Таким чином одного Голову Громради тримали 7 чоловіків".

“Тітушки” відмовлялися представлятися і називати свої прізвища. Деякі з них ховали свої обличчя від об’єктиву фотокамери. Дмитру Сар’яну вдалося протягом 1,5 години одному протистояти тиску і фізичному впливу на нього найнятих “посіпак”.

Громадська рада Фонду соціального страхування просить небайдужих працівників Фонду допомогти персоніфікувати "героїв“(П.І.Б. і посада), які так старанно виконують накази свого “господаря”, який сховався він справжніх профспілкових діячів", - зазначено у повідомленні.

У Громраді також наголосили, що готують звернення до правоохоронних органів стосовно порушення Конституції України, Законів України: “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.