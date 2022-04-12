Глава ОВА: в Мариуполе погибли 20-22 тысячи людей

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"Ситуация в Мариуполе делает сложным комментировать количество жертв, город находится в осаде и блокаде", — заявил Кириленко.

"Сейчас мы говорим про от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - добавил он.

Детали

По словам главы ОГА, речь наверняка идет о десятках тысяч жертв, но пока говорить о точном количестве невозможно.

Также он напомнил, что рашистские оккупанты заблокировали выезд из города для гражданского населения даже на собственном транспорте.

По его словам, оккупанты используют портативные крематории для уничтожения тел убитых украинцев, предварительно вывозя их на временно оккупированную территорию.

Ранее

Накануне обвинения в применении химических боеприпасов в Мариуполе поступило от батальона "Азов".

Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что его бойцы получили незначительные повреждения, включительно с одышкой, при этом один человек, по сообщениям, упал с "ватными ногами".

Ранее сегодня заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов по телефону сообщил ВВС, что городской совет подтвердил "химическое отравление" с российского беспилотника.