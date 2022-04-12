Голова ОВА: в Маріуполі загинуло 20-22 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За попередніми даними, в Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч осіб. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі CNN, пише УНН.
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"Ситуація в Маріуполі робить складним коментувати кількість жертв, місто знаходиться в облозі і блокаді", — заявив Кириленко.
"Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - додав він.
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За словами голови ОДА, мова напевно йде про десятки тисяч жертв, але поки говорити про точну кількість неможливо.
Також він нагадав, що рашистські окупанти заблокували виїзд з міста для цивільного населення навіть на власному транспорті.
За його словами, окупанти використовують портативні крематорії для знищення тіл убитих українців, попередньо вивозячи їх на тимчасово окуповану територію.
Раніше
Напередодні звинувачення у застосуванні хімічних боєприпасів у Маріуполі надійшло від батальйону"Азов".
Невідомо, скільки солдатів постраждало, але в батальйоні заявили, що його бійці отримали незначні пошкодження, включно з задишкою, при цьому одна людина, за повідомленнями, впала з "ватяними ногами".
Раніше сьогодні заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов по телефону повідомив ВВС, що міська рада підтвердила "хімічне отруєння" з російського безпілотника.