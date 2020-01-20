Глава ОБСЕ встретился с Гончаруком в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама во время визита в Киев встретился с украинским коллегой Алексеем Гончаруком. Об этом албанский премьер сообщил в Facebook, передает УНН.
"Киев - с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком", - подписал он обнародованное с Гончаруком видео.
Ранее сегодня Эди Рама встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
После встречи Пристайко заявил, что Украина в этом году планирует открыть посольство в столице Албании Тиране.