Пристайко анонсував відкриття нового українського посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна цього року планує відкрити посольство в столиці Албанії Тирані. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає кореспондент УНН.
"Ми віримо, що це буде успішний рік взаємодії в рамках ОБСЄ, і також стане роком розквіту наших відносин між Україною і Албанією. Цього року ми збираємось відкрити наше посольство в Тирані", - сказав Пристайко.
Він висловив сподівання що цей крок допоможе країнам бути ближче одна до одної.
Нагадаємо, раніше Пристайко повідомляв про розширення штату українських консулів за кордоном.