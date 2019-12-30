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Обмін, безвізи, поїздки до РФ за біометрикою: Пристайко підбив підсумки року

Київ • УНН

 • 16604 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підбив підсумки року, внісши у них звільнення полонених з ОРДЛО, розширення переліку країн, куди українці можуть їздити без віз, зміни правил поїздок до Росії - лише за закордонним паспортом, розширення штату українських консулів за кордоном, роботу в міжнародних організаціях над доведенням, що РФ порушує права людини, а також рух України вперед заради миру. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

"Наш уряд працює для того, щоб люди відчували результати вже зараз, а не за 3-4 роки. Сьогодні - трохи передноворічних підсумків від Міністерства закордонних справ. Згодом - щодо планів", - написав Пристайко.

Так, міністр склав такий список щодо підсумків року:

  • Ми працюємо, щоб українці були вдома, а не в російських чи окупаційних тюрмах. Ми відновили Нормандський формат на рівні лідерів. Перший і головний наразі результат досягнуто - 76 українців вчора повернулись з полону.
  • Ми працюємо, щоб українці могли подорожувати світом без віз. Ми підписали, ввели в дію чи розширили відповідні договори з Еквадором, Колумбією, Маршалловими островами, Монголією, Аргентиною, Шри-Ланкою та Домінікою.
  • Ми працюємо заради безпеки наших громадян. Також і на території Росії. З 1 березня - виїзд до РФ лише за біометрикою. Ніяких підробок, ніяких дитячих свідоцтв без фото, цифрова база та максимальна зручність і безпечність.
  • Ми працюємо, щоб українці мали, до кого звернутись за допомогою в усьому світі. Де не маємо штатних консулів - допоможуть почесні. Ми відкрили 8 нових почесних консульств - від Монголії до Франції. Консул має бути поруч.
  • Ми за те, що міжнародне право живе. Працюємо, щоб довести: РФ порушує права людини, права українців та права національних меншин, на окупованих територіях, а також спонсорує тероризм. Правильний початок справи покладено. Про це кажуть і проукраїнські "кримські" резолюції ООН.
  • Ми працюємо, щоб український бізнес почував себе впевнено за кордоном, а наші партнери знали, що Україна - це місце, куди безпечно та вигідно інвестувати саме зараз. Економізація зовнішньої політики - наш принциповий пріоритетний напрям.
  • Ми працюємо, щоб показати українську культуру світові та прокомунікувати себе як сучасну цікаву країну. Цього року - більше 400 культурних заходів за кордоном. Головне за 2019 на цьому напрямі: успішно провели різноплановий та насичений Рік української культури в Австрії.

"І ключове. Ми рухаємося вперед заради миру, миру на наших умовах і миру в єдиній можливій неподільній Україні, межі якої визначені міжнародно визнаними кордонами. Миру заради наших громадян. Миру заради життя. Правда на нашому боці", - підсумував Пристайко.

Раніше Пристайко прокоментував обмін між Україною та ОРДЛО.

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