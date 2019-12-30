Обмін, безвізи, поїздки до РФ за біометрикою: Пристайко підбив підсумки року

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підбив підсумки року, внісши у них звільнення полонених з ОРДЛО, розширення переліку країн, куди українці можуть їздити без віз, зміни правил поїздок до Росії - лише за закордонним паспортом, розширення штату українських консулів за кордоном, роботу в міжнародних організаціях над доведенням, що РФ порушує права людини, а також рух України вперед заради миру. Про це він написав у Twitter, передає УНН.