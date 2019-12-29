Справжній результат: Пристайко прокоментував обмін між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав обмін ув’язненими між Україною та ОРДЛО – справжнім результатом Нормандського саміту. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Що може бути кращим подарунком для 76 українських родин, ніж їхні близькі на шляху додому, щоб разом святкувати! Цей одночасний реліз — справжній результат Нормандського саміту”, — написав Пристайко.
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Він додав, що головним пріоритетом залишається обмін всіх на всіх.
Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підвела підсумки великого обміну.