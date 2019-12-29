Глава СБУ прокоментував обмін між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ми не просто повернули людей додому, а вкотре довели, що Україна не лишає своїх у біді. Так Голова СБУ Іван Баканов прокоментував великий обмін, який сьогодні відбувся на Донбасі, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
“Звільнення українців — тривалий та делікатний процес. І сьогодні ми зробили ще один крок на цьому шляху. Ми не просто повернули людей додому, а вкотре довели, що Україна не лишає своїх у біді”, — наголосив Голова СБУ Іван Баканов.
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Додамо, що у пресслужбі відомства підтвердили, що у рамках обміну на підконтрольну Києву територію повернулось 76 українців.