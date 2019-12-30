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Обмен, безвизы, поездки в РФ по биометрике: Пристайко подвел итоги года

Обмен, безвизы, поездки в РФ по биометрике: Пристайко подвел итоги года

Киев  •  УНН

 • 16602 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подвел итоги года, внеся в них освобождение пленных с ОРДЛО, расширение перечня стран, куда украинцы могут ездить без виз, изменение правил поездок в Россию - только за загранпаспортом, расширение штата украинских консулов за границей, работа в международных организациях над тем, чтобы довести, что РФ нарушает права человека, а также движение Украины вперед ради мира. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Наше правительство работает для того, чтобы люди чувствовали результаты уже сейчас, а не через 3-4 года. Сегодня - немного предновогодних итогов Министерства иностранных дел. Позже - о планах", - написал Пристайко.

Так, министр составил такой список по итогам года:

  • Мы работаем, чтобы украинцы были дома, а не в российских или оккупационных тюрьмах. Мы возобновили Нормандский формат на уровне лидеров. Первый и главный пока итог - 76 украинцев вчера вернулись из плена.
  • Мы работаем, чтобы украинцы могли путешествовать по миру без виз. Мы подписали, ввели в действие или расширили соответствующие договоры с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной, Шри-Ланкой и Доминике.
  • Мы работаем ради безопасности наших граждан. Также и на территории России. С 1 марта - выезд в РФ только по биометрике. Никаких подделок, никаких детских свидетельств без фото, цифровая база и максимальное удобство и безопасность.
  • Мы работаем, чтобы украинцы имели, к кому обратиться за помощью во всем мире. Где нет штатных консулов - помогут почетные. Мы открыли 8 новых почетных консульств - от Монголии до Францию. Консул должен быть рядом.
  • Мы за то, что международное право живое. Работаем, чтобы доказать: РФ нарушает права человека, права украинцев и права национальных меньшинств, на оккупированных территориях, а также спонсирует терроризм. Правильное начало дела положено. Об этом говорят и проукраинские "крымские" резолюции ООН.
  • Мы работаем, чтобы украинский бизнес чувствовал себя уверенно за рубежом, а наши партнеры знали, что Украина - это место, куда безопасно и выгодно инвестировать именно сейчас. Экономизация внешней политики - наше принципиальное приоритетное направление.
  • Мы работаем, чтобы показать украинскую культуру миру и прокоммуницировать себя как современную интересную страну. В этом году - более 400 культурных мероприятий за рубежом. Главное за 2019 год на этом направлении: успешно провели разноплановый и насыщенный Год украинской культуры в Австрии.

"И ключевое. Мы движемся вперед ради мира, мира на наших условиях и мира в единой возможной неделимой Украине, границы которой определены международно признанными границами. Мира ради наших граждан. Мира ради жизни. Правда на нашей стороне", - подытожил Пристайко.

Ранее Пристайко прокомментировал обмен между Украиной и ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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