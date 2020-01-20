Пристайко анонсировал открытие нового украинского посольства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина в этом году планирует открыть посольство в столице Албании Тиране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой, передает корреспондент УНН.
"Мы верим, что это будет успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ, и также станет годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией. В этом году мы собираемся открыть наше посольство в Тиране", - сказал Пристайко.
Он выразил надежду, что этот шаг поможет странам быть ближе друг к другу.
Напомним, ранее Пристайко сообщал о расширении штата украинских консулов за рубежом.