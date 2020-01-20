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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Голова ОБСЄ зустрівся з Гончаруком у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама під час візиту до Києва зустрівся з українським колегою Олексієм Гончаруком. Про це албанський прем'єр повідомив у Facebook, передає УНН.

Голова ОБСЄ зустрівся з Гончаруком у Києві

"Київ - з Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком", - підписав він оприлюднене з Гончаруком відео.

Раніше сьогодні Еді Рама зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Після зустрічі Пристайко заявив, що Україна цього року планує відкрити посольство в столиці Албанії Тирані

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