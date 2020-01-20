Голова ОБСЄ зустрівся з Гончаруком у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама під час візиту до Києва зустрівся з українським колегою Олексієм Гончаруком. Про це албанський прем'єр повідомив у Facebook, передає УНН.
"Київ - з Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком", - підписав він оприлюднене з Гончаруком відео.
Раніше сьогодні Еді Рама зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.
Після зустрічі Пристайко заявив, що Україна цього року планує відкрити посольство в столиці Албанії Тирані.