Глава облполиции показал обломки российской ракеты, которую сбили силы ПВО в Киевской области

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“Обломки этой ракеты полицейские Киевщины обнаружили сегодня между двумя населенными пунктами одного из районов области. Смертельное оружие оккупантов удалось сбить благодаря силам противовоздушной обороны. Это лишь одна из десятка уничтоженных в этот день ракет врага”, — говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня утром в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили по меньшей мере 12.

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