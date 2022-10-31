Глава облполиции показал обломки российской ракеты, которую сбили силы ПВО в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов показал обломки российской ракеты, которая должна была бы попасть по Киевской области, передает УНН.
Цитата
“Обломки этой ракеты полицейские Киевщины обнаружили сегодня между двумя населенными пунктами одного из районов области. Смертельное оружие оккупантов удалось сбить благодаря силам противовоздушной обороны. Это лишь одна из десятка уничтоженных в этот день ракет врага”, — говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня утром в пределах Киева зафиксировали 16 воздушных целей, уничтожили по меньшей мере 12.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52.