Голова облполіції показав уламки російської ракети, яку збили сили ППО у Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети, яка мала б поцілити в Київській області, передає УНН.
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“Уламки цієї ракети поліцейські Київщини виявили сьогодні між двома населеними пунктами одного із районів області. Смертельну зброю окупантів вдалось збити завдяки силам протиповітряної оборони. Це лише одна із десятка знищених цього дня ракет ворога”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні вранці у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.
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