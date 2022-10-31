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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Голова облполіції показав уламки російської ракети, яку збили сили ППО у Київській області

Голова облполіції показав уламки російської ракети, яку збили сили ППО у Київській області

Київ • УНН

 • 249055 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети, яка мала б поцілити в Київській області, передає УНН.

Цитата

“Уламки цієї ракети поліцейські Київщини виявили сьогодні між двома населеними пунктами одного із районів області. Смертельну зброю окупантів вдалось збити завдяки силам протиповітряної оборони. Це лише одна із десятка знищених цього дня ракет ворога”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні вранці у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові за три хвилини знищили два російських вертольоти Ка-52.

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