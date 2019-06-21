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Глава Нацбанка отправился в Северную Македонию на собрание группы стран-членов МВФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Председатель Национального банка Яков Смолий в составе украинской делегации сегодня отбывает в Македонию на Ежегодное собрание группы стран-членов МВФ и Всемирного банка (IMF-World Bank Constituency Meetings) в Скопье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Глава Нацбанка отправился в Северную Македонию на собрание группы стран-членов МВФ

Собрание пройдет 21-23 июня 2019 года, и на протяжении этих дней украинская делегация встретится с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

“Кроме того, представители Национального банка вместе с другими участниками будут обсуждать актуальные вызовы для глобальной экономики и экономик отдельных стран. Центробанкиры и министры финансов обсудят, в частности, следующие вопросы:

  • Как сделать так, чтобы капитализм работал в интересах общества?
  • Как усилить конкуренцию и избежать концентрации рыночной власти в руках олигополии?
  • Как усилить фискальную политику по противодействию избежанию от налогообложения?
  • Каковы актуальные вызовы в надзоре за банковским сектором?
  • Как уменьшить экономическое неравенство благодаря инвестициям в человеческий капитал?”, — сообщили в пресс-службе учреждения.

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