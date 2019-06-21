Глава Нацбанка отправился в Северную Македонию на собрание группы стран-членов МВФ

Собрание пройдет 21-23 июня 2019 года, и на протяжении этих дней украинская делегация встретится с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

“Кроме того, представители Национального банка вместе с другими участниками будут обсуждать актуальные вызовы для глобальной экономики и экономик отдельных стран. Центробанкиры и министры финансов обсудят, в частности, следующие вопросы: