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Голова Нацбанку відправився у Північну Македонію на збори групи країн-членів МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Голова Національного банку Яків Смолій у складі української делегації сьогодні відбуває до Македонії на Щорічні збори групи країн-членів МВФ та Світового банку (IMF—World Bank Constituency Meetings) у Скоп’є. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Голова Нацбанку відправився у Північну Македонію на збори групи країн-членів МВФ

Збори пройдуть 21-23 червня 2019 року, і упродовж цих днів українська делегація зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

“Крім того, представники Національного банку разом з іншими учасниками обговорюватимуть актуальні виклики для глобальної економіки та економік окремих країн. Центробанкіри та міністри фінансів обговорюватимуть, зокрема, такі питання:

  • Як зробити так, аби капіталізм працював на користь суспільства?
  • Як посилити конкуренцію та уникнути концентрації ринкової влади у руках олігополій?
  • Як посилити фіскальну політику щодо протидії уникненню від оподаткування?
  • Якими є актуальні виклики у нагляді за банківським сектором?
  • Як зменшити економічну нерівність завдяки інвестиціям у людський капітал?”, — повідомили у прес-службі установи.

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