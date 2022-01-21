Глава МИД Великобритании сравнила возможное наступление РФ на Украину с войной в Афганистане

КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что вторжение в Украину приведет к ужасным человеческим жертвам, как советский захват Афганистана. Об этом пишет УНН со ссылкой на ее заявление во время выступления в Сиднее, которое цитирует ВВС.