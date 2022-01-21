Голова МЗС Великої Британії порівняла можливий наступ РФ на Україну з війною в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що вторгнення в Україну призведе до жахливих людських жертв, як радянське захоплення Афганістану. Про це пише УНН із посиланням на її заяву під час виступу у Сіднеї, яку цитує ВВС.
Зокрема, у своєму виступі Трасс звинуватила Росію у бажанні відтворити Радянський Союз та закликала Путіна відступити.
Цитата:
“Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз чи свого роду велику Росію, розділивши територію за етнічною та мовною ознаками. Вони стверджують, що хочуть стабільності, тоді як вони намагаються загрожувати та дестабілізувати інших. Вторгнення приведе тільки до жахливої трясовини та людських жертв, як ми знаємо з радянсько-афганської війни та конфлікту в Чечні”, — заявила Трасс.
“Ми разом із нашими союзниками по G7 та нашими союзниками в НАТО дуже чітко усвідомлюємо, що вторгнення Росії до України призведе до величезних втрат. Ми готові одразу запровадити жорсткі санкції”, — відзначила вона.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.