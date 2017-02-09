Глава МИД Турции посетит с визитом Украину 9-10 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Украину с официальным визитом в период с 9 по 10 февраля. Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter МИД Украины, передает УНН.
"9-10 февраля 2017 года в Украине с официальным визитом будет находиться Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу", - говорится в сообщении.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, несомненно, будет поддерживать решения проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины .
Р.Эрдоган отметил, что после того, как Украина стала независимой, отношения между странами получили значительное развитие, опираясь на дружбу двух народов, а в 2011 году они были выведены на уровень стратегического партнерства.