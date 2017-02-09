Голова МЗС Туреччини перебуватиме з візитом в Україні 9-10 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу перебуватиме в Україні з офіційним візитом у період з 9 по 10 лютого. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Twitter МЗС України, передає УНН.
“9-10 лютого 2017 року в Україні з офіційним візитом перебуватиме Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу”, — йдеться в повідомленні.
Раніше Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України.
Р.Ердоган зазначив, що після того, як Україна стала незалежною, відносини між країнами набули значного розвитку, спираючись на дружбу двох народів, а в 2011 році вони були виведені на рівень стратегічного партнерства.