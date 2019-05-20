Глава МИД Польши заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины

"Министр иностранных дел Чапутович во время встречи с президентом Зеленским подтвердил продолжение политики Польши по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, из-за незаконной аннексию Крыма и российской агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Грузии во время встречи с Владимиром Зеленским заявила, что стремится объединить позиции по Украине по курсу в ЕС и НАТО.