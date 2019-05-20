Голова МЗС Польщі запевнив Зеленського у підтримці територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запевнив Президента Володимира Зеленського у підтримці територіальної цілісності України. Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Twitter.
"Міністр закордонних справ Чапутович під час зустрічі з президентом Зеленським підтвердив продовження політики Польщі щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України, зокрема, через незаконну анексію Криму і російську агресію на сході України”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Грузії під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявила, що прагне об’єднати позиції з Україною щодо курсу в ЄС та НАТО.