Глава МИД Польши поддержал иммиграционную политику Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский поддержал иммиграционное распоряжение Президента США Дональда Трампа, который ограничивает въезд в страну граждан семи мусульманских государств, передает УНН со ссылкой на Yahoo News.
По мнению министра, каждая суверенная страна имеет право решать свою собственную иммиграционную политику.
"Ни одно государство не обязано принимать иммигрантов. Трамп был избран президентом, и он имеет на это право", - сказал В.Ващиковский в комментарии телевизионной станции Polsat News.
Отмечается, что В.Ващиковский относится к консервативному правительству, решительно выступает против приема мусульманских беженцев.
В прошлом году он сыграл ключевую роль в блокировании усилий Европейского союза по переселению беженцев по всему блоку.
Напомним, ранее Д.Трамп подписал указ, предусматривающий приостановление на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что через 90 дней будет восстановлена выдача виз гражданам мусульманских государств, попавшим в список ограничений.