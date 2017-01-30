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Голова МЗС Польщі підтримав імміграційну політику Д.Трампа

Голова МЗС Польщі підтримав імміграційну політику Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський підтримав імміграційне розпорядження Президента США Дональда Трампа, яке обмежує в’їзд у країну громадян семи мусульманських держав, передає УНН з посиланням на Yahoo News.

На думку міністра, кожна суверенна країна має право вирішувати свою власну імміграційну політику.

“Жодна держава не зобов’язана приймати іммігрантів. Трамп був обраний президентом, і він має на це право”, — сказав В.Ващиковський у коментарі телевізійній станції Polsat News.

Зазначається, що В.Ващиковський належить до консервативного уряду, який рішуче виступає проти прийому мусульманських біженців.

У минулому році він зіграв ключову роль в блокуванні зусиль Європейського союзу з переселення біженців по всьому блоку.

Нагадаємо, раніше Д.Трамп підписав указ, що передбачає призупинення на 120 днів програми розміщення в США біженців. Він також обмежив на 90 днів в’їзд в країну громадян Сирії, Іраку, Ірану, Сомалі, Судану, Лівії та Ємену.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що через 90 днів буде відновлено видачу віз громадянам мусульманських держав, що потрапили до списку обмежень.

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