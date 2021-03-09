Глава МИД Германии предложил США выработать общую политику в отношении КНР и РФ

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“Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны встать на их защиту”, — заявил он.

По словам Мааса, говорится, в частности, о критике нарушений международного права со стороны РФ и КНР. “Я надеюсь, что мы сможем вернуться к совместной трансатлантической позиции относительно целенаправленных санкций после того, как она была потеряна за последние четыре года”, — отметил министр в речи на онлайн-мероприятии, организованном американским Brookings Institution.

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Детали

В своем первом выступлении на тему трансатлантических отношений после инаугурации президента США Джо Байдена министр иностранных дел Германии предложил Вашингтону заключить “новое соглашение” и начать выстраивать партнерство на новом фундаменте после того, как ему был нанесен значительный ущерб во время правления Дональда Трампа. Для этого нужна совместная борьба за демократию и общая стратегия по основным направлениям международной повестки дня, указал Маас.

Он также ответил на главный послание Байдена на выступлении в рамках недавней Мюнхенской конференции по безопасности — “Америка вернулась”. “Германия на вашей стороне”, — заявил Маас. Но одновременно немецкий министр признал, что в ФРГ останутся некоторые споры и с новой администрацией, однако при этом он не упомянул ни словом конфликт вокруг газопровода “Северный поток-2”. Также Маас призвал США сохранить совместно с европейцами ядерное соглашение с Ираном и определить общую трансатлантическую политику в отношении Афганистана.