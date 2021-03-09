Голова МЗС Німеччини запропонував США виробити спільну політику щодо КНР та РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав нову адміністрацію США визначити спільну політику щодо Китаю та Росії. Про це він заявив у вівторок, 9 березня, передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

“Коли на карту поставлені наші інтереси та цінності, ми повинні стати на їхній захист”, — заявив він.

За словами Мааса, йдеться, зокрема, про критику порушень міжнародного права з боку РФ та КНР. “Я сподіваюся, що ми зможемо повернутися до спільної трансатлантичної позиції стосовно цілеспрямованих санкцій після того, як вона була втрачена за останні чотири роки”, — зазначив міністр у промові на онлайн-заході, організованому американським Brookings Institution.

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Деталі

У своєму першому виступі на тему трансатлантичних відносин після інавгурації президента США Джо Байдена міністр закордонних справ Німеччини запропонував Вашингтону укласти “нову угоду” та почати вибудовувати партнерство на новому фундаменті після того, як йому було завдано значної шкоди під час правління Дональда Трампа. Для цього потрібна спільна боротьба за демократію та спільна стратегія щодо основних напрямів міжнародного порядку денного, вказав Маас.

Він також відповів на головне послання Байдена на виступі в рамках нещодавньої Мюнхенської конференції з безпеки — “Америка повернулася”. “Німеччина на вашому боці”, — заявив Маас. Та водночас німецький міністр визнав, що у ФРН залишаться деякі суперечки і з новою адміністрацією, однак при цьому він не згадав жодним словом конфлікт навколо газопроводу “Північний потік-2”. Також Маас закликав США зберегти спільно з європейцями ядерну угоду з Іраном та визначити спільну трансатлантичну політику стосовно Афганістану.

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