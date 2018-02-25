Глава МИД Британии рассказал о преступном сговоре Кремля накануне аннексии Крыма

"В ночь на 22 февраля 2014 года наиболее влиятельные чиновники России встретились в Кремле и решили отобрать Крым у Украины. Позже они постараются прикрыть свое решение видимостью законности, в частности, инсценируют псевдореферендум, но и встреча между президентом Владимиром Путиным и руководством силовых структур имела целью определить судьбу народа Крыма", - говорится в статье.

Как отметил Джонсон, такая информация стала известной со слов самого Путина.

"В документальной ленте для российского телевидения, что вышла в эфир в 2015 году, президент описал ход событий. Он решил отхватить Крым во время того тайного совещания в Кремле за три недели до псевдореферендума. Учитывая рассказ самого Путина, все его заявления о необходимости защитить жителей региона или выполнить их волю оказались сплошной ложью", - отметил глава британского МИД.

После аннексии Крыма, пишет Джонсон, Путин пошел дальше, "разведя и активно раздувая пламя конфликта" на востоке Украины.

"У всех нас есть обязательства взвешенно и решительно выступать против действий России. Это предусматривает сохранение санкций, наложенных на Россию из-за аннексии Крыма, пока регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранение дальнейших санкций до тех пор, пока игнорируется выполнение Минских договоренностей", - говорится в статье.

Эти меры воздействия призваны показать, что ни одно государство не может "безнаказанно расчленить территории своего соседа и пренебречь международным правом", пишет министр.

Тем не менее, отметил он, государства должны решительно и целенаправленно взаимодействовать с Россией, в то же время прямо и четко доносить беспокойство из-за действий Кремля.

"Как постоянные члены Совета безопасности ООН, Великобритания и Россия также разделяют особую ответственность за мир и безопасность. Лозунгом наших отношений с Россией должно быть: "Взаимодействий, но осторожно", при этом обе составляющие этой формулы должны выполняться с одноковою решительностью. Но мы никогда не должны забывать об ужасных последствиях той встречи поздно ночью в Кремле", - добавил он.

Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации.