Глава МВД Аваков под Новый год улетел в Италию

Так, министр внутренних дел Украины разместил в соцсети Facebook фотографию заснеженных итальянских гор, сопроводив ее соответствующей подписью.

"Туман, отступая, вскрывал ослепительную красоту заснеженных гор", - написал министр.

Судя по фотографии, размещенной в сети Instagram, министр находится в Италии уже как минимум четыре дня.

Напомним, Кабинет министров своим решением уволил с должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.