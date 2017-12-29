Голова МВС Аваков під Новий рік полетів до Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить свою відпустку в італійському регіоні Лаціо.
Про це повідомляє УНН з посиланням на соціальні мережі голови МВС.
Так, міністр внутрішніх справ України розмістив в соцмережі Facebook фотографію засніжених італійських гір, супроводивши її відповідним підписом.
"Туман, відступаючи, розкривав сліпучу красу засніжених гір", - написав міністр.
Судячи з фотографії, розміщеної в мережі Instagram, міністр перебуває в Італії вже щонйменше чотири дні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів своїм рішенням звільнив з посади заступника голови МВС з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.