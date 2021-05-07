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Глава Минздрава рассказал, когда начнут вакцинировать от COVID-19 всех желающих

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. План всеукраинской вакцинации от COVID-19 рассчитан на пять этапов с целью в первую очередь защиты людей из групп риска, которые трудно переносят болезнь, рассказал в эфире "Утро с Украиной" глава Минздрава Максим Степанов, информирует УНН.

Вместе с тем в июне планируется добавить в процесс вакцинации категории желающих, которые зарегистрировались в очередь на прививку от COVID-19.

Цитата:

"Если вы посмотрите на логику построения нашей дорожной карты в пять этапов, то это в зависимости от группы риска. Очень важно защитить людей, которые тяжело болеют, потому что люди после 60 лет намного тяжелее болеют, гораздо выше летальность, к сожалению. Основная цель в этой войне с COVID-19, чтобы наши потери, а это человеческие жизни, это горе в каждую семью, чтобы их просто не было. Но в то же время мы добавляем этапы по мере поступления вакцин. Сейчас это три этапа, дальше будем добавлять другие этапы, и тех людей, кто первые записались, показали такую активную позицию относительно вакцинации", - рассказал Степанов.

Детали

В июне ожидается активизация и добавление новых этапов и групп людей в процесс вакцинации, которая разделена на пять этапов, прогнозирует Степанов.

"Когда мы говорим о людях, которые хотят сделать прививку, мы можем ориентироваться на запись на вакцинацию через "Дию" или через портал - и там более 500 000 человек уже записались по разным возрастным группам", - рассказал глава Минздрава.

Дополнение

Напомним, ранее министр Степанов рассказал, что 49 000 больных находилось в больницах на пике третьей волны пандемии COVID-19, а на кислороде - 44 000, тогда как год назад на всю страну было всего 3,5 тысячи коек с кислородом.

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