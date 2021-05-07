Голова МОЗ розповів, коли почнуть вакцинувати від COVID-19 усіх охочих

Разом із тим у червні планується додати до процесу щеплення категорії охочих, які зареєструвались у чергу на вакцинацію від COVID-19.

Цитата:

“Якщо ви подивитеся на логіку побудови нашої дорожньої карти в п’ять етапів, то це в залежності від групи ризику. Дуже важливо захистити людей, які важко хворіють, бо люди після 60 років набагато тяжче хворіють, набагато вище летальність, на превеликий жаль. Основна мета в цій війні з COVID-19, щоб наші втрати, а це людські життя, це горе в кожне родину, щоб їх просто не було. Але водночас ми додаємо етапи в міру надходження вакцин. Зараз це три етапи, далі будемо додавати інші етапи, і тих людей, хто перші записалися, показали таку активну позицію щодо вакцинації”, — розповів Степанов.

Деталі

У червні очікується активізація і додавання нових етапів і груп людей до процесу вакцинації, яка розподілена на п’ять етапів, прогнозує Степанов.

“Коли ми говоримо про людей, які хочуть зробити щеплення, ми можемо орієнтуватися на запис на вакцинацію через "Дію" або через портал — і там понад 500 тисяч людей вже записалося за різними віковими групами”, — розповів голова МОЗ.

Доповнення

Нагадаємо, раніше міністр Степанов розповів, що 49 тисяч хворих перебувало у лікарнях на піку третьої хвилі пандемії COVID-19, а на кисні — 44 тисячі, тоді як рік тому на всю країну було лише 3,5 тисячі ліжок з киснем.