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Глава Минздрава во время пандемии как генерал на войне - Михальчишин

Глава Минздрава во время пандемии как генерал на войне - Михальчишин

Киев  •  УНН

 • 13374 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Политический и общественный деятель Юрий Михальчишин считает необоснованной критику Минздрава в сложный период пандемии, который можно сравнить с боевыми действиями. Такое мнение он высказал в эфире политического ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко", передает УНН.

Цитата:

"Сложно давать оценку такому комплексному вызову, не будучи специалистом, но целесообразно сравнить: министр Минздрава сейчас во время пандемии - это как генерал на войне. Война каждый день не обходится без потерь, и каждый день командир взвода, или командующий ООС эти потери, поверьте, пропускает через себя. Когда он видит статистику людей, которые, к сожалению, умирают, ему после того нужно смотреть в глаза своим родителям, они медики, насколько я понимаю, и коллегам по работе, и жене, и я думаю, что ему очень не просто", - считает Михальчишин.

Детали

По его мнению, Минздраву удалось выстоять в противодействии с COVID-19, несмотря на сложные обстоятельства.

"Предшественник господина Степанова по армейской терминологии дезертировал. Мы тогда только вошли в пандемию, и Украина была вся в растерянности. Сейчас, что бы там ни было, человек на посту год отслужил", - подчеркнул Михальчишин.

Дополнение

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койкомест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 подсоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего всего 3500 штук).

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