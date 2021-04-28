У медицині не може бути опозиції: у комітеті з питань здоров'я нації відреагували на збір підписів за відставку Степанова

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“Особисто я вважаю, що міняти міністра під час пандемії не можна. Не може бути ніякий виконувач обов’язків — має бути повноцінний міністр. І ставити питання потрібно спочатку на комітет, потім на фракцію — і потім лише в залу. А ще треба говорити мовою цифр, які у нас були з самого початку пандемії: скільки було ліжок, концентраторів, кисню і що зроблено зараз. Сьогодні у нас опозиція виступає, а в медицині не може бути опозиції”, — заявила Дмитрієва.

Деталі

Вона вважає, що за останній рік медична система зробила великий стрибок із занепаду, у якому перебувала останні десятиліття.

“З тією розрухою, яка була у медицині, у порівнянні з тим, що зроблено зараз — це величезний крок для того, щоб у медичних закладах було все необхідне”, — підсумувала Дмитрієва.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).