У медицині не може бути опозиції: у комітеті з питань здоров'я нації відреагували на збір підписів за відставку Степанова

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Заступниця голови парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народна депутатка Оксана Дмитрієва вважає, що під час пандемії міняти міністра охорони здоров'я не можна, тим паче, що розвиток медичної системи за пандемічний рік показує позитивну динаміку. Про це вона розповіла в коментарі УНН.

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Цитата:

“Особисто я вважаю, що міняти міністра під час пандемії не можна. Не може бути ніякий виконувач обов’язків — має бути повноцінний міністр. І ставити питання потрібно спочатку на комітет, потім на фракцію — і потім лише в залу. А ще треба говорити мовою цифр, які у нас були з самого початку пандемії: скільки було ліжок, концентраторів, кисню і що зроблено зараз. Сьогодні у нас опозиція виступає, а в медицині не може бути опозиції”, — заявила Дмитрієва.

Деталі

Вона вважає, що за останній рік медична система зробила великий стрибок із занепаду, у якому перебувала останні десятиліття.

“З тією розрухою, яка була у медицині, у порівнянні з тим, що зроблено зараз — це величезний крок для того, щоб у медичних закладах було все необхідне”, — підсумувала Дмитрієва.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).

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