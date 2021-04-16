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Люди не бачили глибину розрухи рік тому - Голубовська розповіла, як вдалося врятувати систему охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 14556 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. За цей рік в роботі системи охорони здоров’я було зроблено дуже багато змін в порівнянні з розрухою на початку пандемії COVID-19. Про це розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська в ефірі телеканалу “НАШ”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За цей рік дуже багато зроблено. Інфекційні стаціонари хоч якесь фінансування отримали — так у вас би через рік не було інфекціоністів. У нас на старті цієї пандемії законопроектом передбачалися 4 лабораторних центри на всю Україну, а зараз в кожному регіоні є лабцентри. В Нові Санжари — коли людей туди привезли — за місяць до цього там був ліквідований лабораторний центр. За цей рік в 400 разів збільшилися можливості ПЛР-діагностики і, найголовніше, — хоч до фахівців інше ставлення, ніж було всі ці роки”, — розповіла Ольга Голубовська.

Деталі

Лікар також пояснила, що локдаун, введений рік тому був екстреною мірою через те, що розруха в системі охорони здоров’я могла привести до високої смертності від COVID-19 і повного колапсу.

“Чому ми пішли на локдаун рік тому? Це було повністю виправдано, тому що це жах, що було: ні лабораторних центрів, деморалізований персонал, усі лабцентри в стані ліквідації, втратили ключових фахівців епідеміологів. Наші інфекційні стаціонари — ви не уявляєте — мені дзвонять, а я нічим допомогти не можу”, — пояснила Голубовська.

Інфекціоніст звернула увагу на те, що навіть інтернатуру з інфекційних хвороб ліквідували — і тільки за цей рік її почали відновлювати.

“Навіть ліквідували інтернатуру з інфекційних хвороб. У нас не було інтернатури з інфекційних хвороб! Зараз повертають інтернатуру. А ви говорите! Степанову довелося і дуже багато доктори і професори — ми його підтримуємо, тому що ту глибину розрухи люди не бачать і не розуміють. Вони бачать тільки те, що їх особисто стосується”, — резюмувала Голубовська.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що Україна під час третьої хвилі COVID-19 за рівнем смертності на 1 млн населення знаходиться на 34 місці, а за рівнем захворюваності на 36-му місці в Європі.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).

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