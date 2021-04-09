Степанов про третю хвилю COVID-19: Україна на 36 місці в Європі за рівнем захворюваності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Україна під час третьої хвилі COVID-19 за рівнем смертності на 1 млн населення знаходиться на 34 місці, а за рівнем захворюваності на 36 місці у Європі. Про це в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу” заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє УНН.
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“Я достатньо впевнено знаю, що ми робимо і що будемо робити далі. Що стосується рівня смертності, релевантно міряти рівень смертності на 1 мільйон населення. Так міряють усі країни, і по цьому показнику ми є на 34 місці у Європі — 33 країни є попереду. Щодо кількості захворівших ми на 36 місці у Європі, попереду нас — 35 країн”, — розповів Степанов.
Доповнення
Нагадаємо, що міністр Степанов зазначив, що Україна зараз не знаходиться в італійському сценарії поширення COVID-19.
Раніше УНН писав, що за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3 500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їх кількість становила всього лише 3 500 штук).