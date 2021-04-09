Степанов о третьей волне COVID-19: Украина на 36 месте в Европе по уровню заболеваемости
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина во время третьей волны COVID-19 по уровню смертности на 1 млн населения находится на 34 месте, а по уровню заболеваемости на 36 месте в Европе. Об этом в эфире политического ток-шоу “Право на власть” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.
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“Я достаточно уверенно знаю, что мы делаем и будем делать дальше. Что касается уровня смертности, релевантно мерить уровень смертности на 1 миллион населения. Так меряют все страны, и по этому показателю мы на 34 месте в Европе — 33 страны есть впереди. По количеству заболевших мы на 36 месте в Европе, впереди нас — 35 стран”, — рассказал Степанов.
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Напомним, что министр Степанов отметил, что Украина сейчас не находится в итальянском сценарии распространения COVID-19.
Ранее УНН писал, что по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего лишь 3500 штук).