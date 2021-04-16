Люди не видели глубину разрухи год назад - Голубовская рассказала, как удалось спасти систему здравоохранения

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“За этот год очень много сделано. Инфекционные стационары хоть какое-то финансирование получили — да у вас бы через год не было инфекционистов. У нас на старте этой пандемии законопроектом предусматривались 4 лабораторных центра на всю Украину, а сейчас в каждом регионе есть лабцентры. В Новые Санжары — когда людей туда привезли — за месяц до этого там был ликвидирован лабораторный центр. За этот год в 400 раз увеличились возможности ПЦР-диагностики и, самое главное, — хоть к специалистам другое отношение, чем было все эти годы”, — рассказала Ольга Голубовская.

Детали

Врач также объяснила, что локдаун, введенный год назад был экстренной мерой из-за того, что разруха в системе здравоохранения могла привести к высокой смертности от COVID-19 и полному коллапсу.

“Почему мы пошли на локдаун год назад? Это было полностью оправдано, потому что это ужас, что было: ни лабораторных центров, деморализованный персонал, все лабцентры в состоянии ликвидации, потеряли ключевых специалистов эпидемиологов. Наши инфекционные стационары — вы не представляете — мне звонят, а я ничем помочь не могу”, — пояснила Голубовская.

Инфекционист обратила внимание на то, что даже интернатуру по инфекционным болезням ликвидировали — и только за этот год ее начали восстанавливать.

“Даже ликвидировали интернатуру по инфекционным болезням. У нас не было интернатуры по инфекционным болезням! Сейчас возвращают интернатуру. А вы говорите! Степанову пришлось и очень многие доктора и профессора — мы его поддерживаем, потому что ту глубину разрухи люди не видят и не понимают. Они видят только то, что их лично касается”, — резюмировала Голубовская.

Дополнение

Министр здравоохранения Степанов сообщил, что Украина во время третьей волны COVID-19 по уровню смертности на 1 млн населения находится на 34 месте, а по уровню заболеваемости на 36 месте в Европе.

По информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляло всего лишь 3500 штук).