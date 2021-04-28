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В медицине не может быть оппозиции: в комитете по вопросам здоровья нации отреагировали на сбор подписей за отставку Степанова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Оксана Дмитриева считает, что во время пандемии менять министра здравоохранения нельзя, тем более, что развитие медицинской системы за пандемический год показывает положительную динамику. Об этом она рассказала в комментарии УНН.

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Цитата:

"Лично я считаю, что менять министра во время пандемии нельзя. Не может быть никаких исполняющих обязанности - должен быть полноценный министр. И ставить вопрос нужно сначала на комитет, потом на фракцию - и потом только в зал. А еще надо говорить на языке цифр, которые у нас были с самого начала пандемии: сколько было кроватей, концентраторов, кислорода и что сделано сейчас. Сегодня у нас оппозиция выступает, а в медицине не может быть оппозиции", - заявила Дмитриева.

Детали

Она считает, что за последний год медицинская система сделала большой скачок из упадка, в котором находилась последние десятилетия.

"С той разрухой, которая была в медицине, по сравнению с тем, что сделано сейчас - это огромный шаг для того, чтобы в медицинских учреждениях было все необходимое", - подытожила Дмитриева.

Дополнение

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3 500 до 60 000, из которых 56 000 подсоединены к кислороду (по состоянию на март 2020-го их количество составляло всего лишь 3500 штук).

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