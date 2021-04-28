В медицине не может быть оппозиции: в комитете по вопросам здоровья нации отреагировали на сбор подписей за отставку Степанова

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"Лично я считаю, что менять министра во время пандемии нельзя. Не может быть никаких исполняющих обязанности - должен быть полноценный министр. И ставить вопрос нужно сначала на комитет, потом на фракцию - и потом только в зал. А еще надо говорить на языке цифр, которые у нас были с самого начала пандемии: сколько было кроватей, концентраторов, кислорода и что сделано сейчас. Сегодня у нас оппозиция выступает, а в медицине не может быть оппозиции", - заявила Дмитриева.

Детали

Она считает, что за последний год медицинская система сделала большой скачок из упадка, в котором находилась последние десятилетия.

"С той разрухой, которая была в медицине, по сравнению с тем, что сделано сейчас - это огромный шаг для того, чтобы в медицинских учреждениях было все необходимое", - подытожила Дмитриева.

Дополнение

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3 500 до 60 000, из которых 56 000 подсоединены к кислороду (по состоянию на март 2020-го их количество составляло всего лишь 3500 штук).