Голова МОЗ під час пандемії як генерал на війні - Михальчишин

Цитата:

“Складно давати оцінку такому комплексному виклику, не будучи фахівцем, але доцільно порівняти: міністр МОЗ зараз під час пандемії — це як генерал на війні. Війна кожен день не обходиться без втрат, і кожного дня командир взводу, чи командувач ООС ці втрати, повірте, пропускає через себе. Коли він бачить статистику людей, які, на жаль, помирають, йому після того потрібно дивитися в очі своїм батькам, вони медики, наскільки я розумію, і колегам по роботі, і дружині, і я думаю, що йому дуже не просто”, — вважає Михальчишин.

Деталі

На його думку, МОЗ вдалося вистояти у протидії з COVID-19 попри складні обставини.

“Попередник пана Степанова за армійською термінологією дезертував. Ми тоді тільки увійшли в пандемію, і Україна була вся розгублена. Зараз, хоч би що там було, але людина на посту рік відслужила”, — наголосив Михальчишин.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжкомісць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).