Председатель Киевской ОГА задекларировал тепловизор за 75,5 тыс. грн и авто почти за миллион

В собственности О.Горгана с 8 ноября 2016 находится автомобиль TOYOTA Land Cruiser 200 2014 выпуска, стоимость которого, как указано в декларации, составляет 955 948 грн.

Также в разделе расходов е-декларации чиновника указанный тепловизор стоимостью 75570 грн.

Кроме того у председателя КОДА еще три легковых автомобиля, три велосипеда общей стоимостью 164 тыс. грн, экспедиционный каяк и спортивная байдарка.

О.Горган также задекларировал фотокамеру, объектив и двое часов.

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Кроме того, в декларации чиновника указано, что он владеет домом площадью 405,6 кв м, который был куплен за 1190326 в Ивано-Франковской области, домом в столице, площадью 40,3 кв м, приобретенным за 113400 грн и домом в Черкасской области, площадью 54,7 кв.м. Также у него есть 4 земельных участка.

Стоит отметить, что в прошлом году на посту главы Вышгородской РГА О.Горган получил 67157 грн. Его зарплата в должности председателя Киевской ОГА в 2016 году составила 29016 грн.

Вместе с тем, его жена в прошлом году получила 10 320 грн помощи при рождении ребенка.

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Руководитель Киевской ОГА хранил в прошлом году 320 тыс. долл. и 75 тыс. грн наличными.