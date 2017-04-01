Председатель Киевской ОГА задекларировал тепловизор за 75,5 тыс. грн и авто почти за миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган в прошлом году приобрел автомобиль почти за 1 млн грн и хранил наличными 320 тыс. долл. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В собственности О.Горгана с 8 ноября 2016 находится автомобиль TOYOTA Land Cruiser 200 2014 выпуска, стоимость которого, как указано в декларации, составляет 955 948 грн.
Также в разделе расходов е-декларации чиновника указанный тепловизор стоимостью 75570 грн.
Кроме того у председателя КОДА еще три легковых автомобиля, три велосипеда общей стоимостью 164 тыс. грн, экспедиционный каяк и спортивная байдарка.
О.Горган также задекларировал фотокамеру, объектив и двое часов.
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Кроме того, в декларации чиновника указано, что он владеет домом площадью 405,6 кв м, который был куплен за 1190326 в Ивано-Франковской области, домом в столице, площадью 40,3 кв м, приобретенным за 113400 грн и домом в Черкасской области, площадью 54,7 кв.м. Также у него есть 4 земельных участка.
Стоит отметить, что в прошлом году на посту главы Вышгородской РГА О.Горган получил 67157 грн. Его зарплата в должности председателя Киевской ОГА в 2016 году составила 29016 грн.
Вместе с тем, его жена в прошлом году получила 10 320 грн помощи при рождении ребенка.
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Руководитель Киевской ОГА хранил в прошлом году 320 тыс. долл. и 75 тыс. грн наличными.