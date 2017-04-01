Председатель Киевской ОГА задекларировал тепловизор за 75,5 тыс. грн и авто почти за миллион

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45162 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103610 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159233 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117676 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117248 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112983 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104581 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103645 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154277 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Председатель Киевской ОГА задекларировал тепловизор за 75,5 тыс. грн и авто почти за миллион

Председатель Киевской ОГА задекларировал тепловизор за 75,5 тыс. грн и авто почти за миллион

Киев  •  УНН

 • 19894 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган в прошлом году приобрел автомобиль почти за 1 млн грн и хранил наличными 320 тыс. долл. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В собственности О.Горгана с 8 ноября 2016 находится автомобиль TOYOTA Land Cruiser 200 2014 выпуска, стоимость которого, как указано в декларации, составляет 955 948 грн.

Также в разделе расходов е-декларации чиновника указанный тепловизор стоимостью 75570 грн.

Кроме того у председателя КОДА еще три легковых автомобиля, три велосипеда общей стоимостью 164 тыс. грн, экспедиционный каяк и спортивная байдарка.

О.Горган также задекларировал фотокамеру, объектив и двое часов.

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Кроме того, в декларации чиновника указано, что он владеет домом площадью 405,6 кв м, который был куплен за 1190326 в Ивано-Франковской области, домом в столице, площадью 40,3 кв м, приобретенным за 113400 грн и домом в Черкасской области, площадью 54,7 кв.м. Также у него есть 4 земельных участка.

Стоит отметить, что в прошлом году на посту главы Вышгородской РГА О.Горган получил 67157 грн. Его зарплата в должности председателя Киевской ОГА в 2016 году составила 29016 грн.

Вместе с тем, его жена в прошлом году получила 10 320 грн помощи при рождении ребенка.

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Руководитель Киевской ОГА хранил в прошлом году 320 тыс. долл. и 75 тыс. грн наличными.

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