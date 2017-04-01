Голова Київської ОДА задекларував тепловізор за 75,5 тис. грн і авто за майже мільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган минулого року придбав автомобіль майже за 1 млн грн. і зберігав готівкою 320 тис дол. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
У власності О.Горгана з 8 листопада 2016 року перебуває автомобіль TOYOTA Land Cruiser 200 2014 року випуску, вартість якого, як вказано у декларації, складає 955948 грн.
Також у розділі видатків е-декларації чиновника вказаний тепловізор вартістю 75570 грн.
Крім того у голови КОДА є ще три легкові автомобілі, три велосипеди загальною вартістю 164 тис. грн, експедиційний каяк та спортивна байдарка.
О.Горган також задекларував фотокамеру, об'єктив та два годинника.
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Крім того, у декларації чиновника вказана, що він володіє будинком, площею 405,6 кв м, який був куплений за 1190326 у Івано-Франківській області, будинком у столиці, площею 40,3 кв м, придбаного за 113400 грн і будинком у Черкаській області, площею 54,7 кв.м. Також у нього є 4 земельні ділянки.
Варто зазначити, що минулого року на посаді голови Вишгородської РДА О.Горган отримав 67157 грн. Його зарплата на посаді голови КОДА у 2016 році становила 29016 грн.
Разом з тим, його дружина минулого року отримала 10320 грн допомоги при народженні дитини.
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Керівник Київської ОДА зберігав минулого року 320 тис. дол. і 75 тис грн. готівкою.