Глава ГУ НП в Одесской области Г.Лорткипанидзе уходит с поста

"Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. В жизни все имеет логическое начало, продолжение и конец. Через полтора года после моего назначения на пост руководителя Одесской полиции, я принял решение покинуть занимаемую должность. Хочу пожелать удачи каждому полицейскому, вместе с которыми мы прошли полный трудностей путь. Я верю в одесситов и лучшее будущее нашей страны!", - отметил генерал полиции Гиорги Лорткипанидзе.

В ГУ НП в Одесской области сообщили, что ведомство без руководителя не останется. В.и.о. станет Вадим Могила, который до недавнего времени был начальником отдела Нацполиции Кременчуга.