Голова ГУ НП в Одеській області Г.Лорткіпанідзе йде з посади
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Генерал поліції Гіоргі Лорткіпанідзе заявив про те, що більше не очолюватиме ГУ НП в Одеській області. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на прес-службу відомства.
“Для мене було великою честю працювати начальником поліції Одеської області. У житті все має логічний початок, продовження і кінець. Через півтора роки з мого призначення на пост керівника Одеської поліції, я прийняв рішення покинути займану посаду. Хочу побажати удачі кожному поліцейському, разом з якими ми пройшли повний труднощів шлях. Я вірю в одеситів і краще майбутнє нашої країни!”, — зазначив генерал поліції Гіоргі Лорткіпанідзе.
В ГУ НП в Одеській області повідомили, що без керманича відомство не залишиться. Т.в.о. стане Вадим Могила, який донедавна був начальником відділу Нацполіції Кременчука.