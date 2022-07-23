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Глава ФБУ Продивус хочет лишить боксера-коллаборанта Невеселого звания мастера спорта и привлечь к ответственности

Киев • УНН

 • 300290 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинский боксер Виталий Невеселый стал коллаборационистом и перешел на сторону российских оккупантов. Теперь его хотят лишить звания мастера спорта и привлечь к ответственности. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Федерации бокса Украины за подписью ее президента Владимира Продивуса, пишет УНН.

Как указано в публикации, Виталий Невеселый находится во временно оккупированном российскими войсками Северодонецке. Он открыто поддерживает военную агрессию рф против Украины. Распространяет видеообращения в поддержку боевиков так называемых фейковых республик «л/днр», призывает оказывать сопротивление государственной власти, называя ее «фашистским режимом».

Помимо этого, Невеселый является сторонником политика-предателя Ильи Кивы и другом скандального Кирилла Шевченко, которого благодаря связям в криминалитете безуспешно хотели назначить главой ФБУ.

Имея на руках очевидные факты коллаброционизма Невеселого, Федерация бокса будет обращаться к контрольно-дисциплинарной комиссии, а также в правоохранительные органы с целью привлечения предателя к уголовной ответственности.

Президент ФБУ Владимир Продивус также просит Минспорта лишить Невеселого звания мастера спорта Украины по боксу: «Я искренне надеюсь, что Невеселому очень скоро станет по-настоящему не весело. К счастью, такие позорные случаи у нас одиночные. Но я хочу, чтобы и эти единицы предателей четко осознали — вам ничего не сойдет с рук».

Отметим, что за несколько дней до полномасштабного вторжения рф в Украину Невеселый был делегирован на отчетно-избирательную конференцию, где был незаконно избран “новым” главой Федерации его близкий друг и ставленник криминалитета Кирилл Шевченко. Законное же руководство ФБУ признало это собрание нелегитимной попыткой рейдерского захвата всей Федерации бокса Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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