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Голова ФБУ Продивус хоче позбавити боксера-колаборанта Невеселого звання майстра спорту та притягти до відповідальності

Голова ФБУ Продивус хоче позбавити боксера-колаборанта Невеселого звання майстра спорту та притягти до відповідальності

Київ • УНН

 • 300292 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Український боксер Віталій Невеселий став колабораціоністом та перейшов на бік російських окупантів. Тепер його хочуть позбавити звання майстра спорту та притягнути до відповідальності. Відповідний лист опублікований на сайті Федерації боксу України за підписом її президента Володимира Продивуса, пише УНН.

Як зазначено в публікації, Віталій Невеселий перебуває у тимчасово окупованому російськими військами Сєвєродонецьку. Він відкрито підтримує військову агресію рф проти України. Поширює відеозвернення на підтримку бойовиків так званих фейкових республік «л/днр», закликає чинити опір державній владі, називаючи її «фашистським режимом».

Окрім цього, Невеселий є прихильником політика-зрадника Іллі Киви та другом скандального Кирила Шевченка, якого завдяки зв'язкам у криміналітеті безуспішно хотіли призначити головою ФБУ.

Маючи на руках очевидні факти колаброціонізму Невеселого, Федерація боксу звертатиметься до контрольно-дисциплінарної комісії, а також до правоохоронних органів з метою притягнення зрадника до кримінальної відповідальності.

Президент ФБУ Володимир Продивус також просить Мінспорту позбавити Невеселого звання майстра спорту України з боксу: «Я щиро сподіваюся, що Невеселому дуже скоро стане по-справжньому не весело. На щастя, такі ганебні випадки у нас поодинокі. Але я хочу, щоб і ці одиниці зрадників чітко усвідомили — вам нічого не зійде з рук».

Зазначимо, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення росії в Україну Невеселого було делеговано на звітно-виборчу конференцію, де було незаконно обрано “новим” головою Федерації його близький друг та ставленик криміналітету Кирило Шевченко. Законне керівництво ФБУ визнало ці збори нелегітимною спробою рейдерського захоплення всієї Федерації боксу України.

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