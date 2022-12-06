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Глава дипломатии ЕС предложил не спешить с гарантиями безопасности россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Окончание войны в Украине должно быть осуществлено, в частности, с предоставлением гарантий безопасности для Украины, а в отношении россии "мы поговорим об этом позже". Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 декабря, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Окончание войны должно быть осуществлено в соответствии с международным правом", — заявил Боррель в Париже в понедельник во время симпозиума, организованного европейским институтом Жака Делора, уточнив, что речь идет о выплате репараций москвы, приговоре по военным преступлениям, выводе войск и "гарантии безопасности Украины".

"Для россии мы поговорим об этом позже", - добавил он после недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях москве.

Детали

В своем выступлении Боррель также отметил, что "москва не может выиграть войну, но может уничтожить Украину", имея в виду стратегию российских ударов по украинской инфраструктуре, в том числе энергетической.

"Они делали это в Сирии, в Чечне, у них есть опыт", — сказал он, а чуть позже добавил, что чем больше разрушают Украину, "тем больше Украина завоевывает свое место в ЕС (…) Это записано. История решила за нас".

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад должен подумать над гарантиями безопасности для россии, если владимир путин согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявление Макрона указал, что демилитаризованная и лишенная ядерного оружия россия – лучшая гарантия мира.

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