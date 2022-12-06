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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Голова дипломатії ЄС запропонував не поспішати з гарантіями безпеки росії

Голова дипломатії ЄС запропонував не поспішати з гарантіями безпеки росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Закінчення війни в Україні має бути здійснене, зокрема, з наданням гарантій безпеки для України, а щодо росії, то "ми поговоримо про це пізніше". Про це заявив Верховний представник Європейського Cоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 5 грудня, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Цитата

"Закінчення війни має бути здійснене відповідно до міжнародного права", — заявив Боррель у Парижі у понеділок під час симпозіуму, організованого європейським інститутом Жака Делора, уточнивши, що йдеться про виплату репарацій москви, вирок щодо воєнних злочинів, виведення військ та "гарантії безпеки для України".

"Для росії ми поговоримо про це пізніше", - додав він після недавніх заяв президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії москві.

Деталі

У своєму виступі Боррель також зазначив, що "москва не може виграти війну, але може знищити Україну", маючи на увазі стратегію російських ударів по українській інфраструктурі, зокрема енергетичній.

"Вони робили це в Сирії, у Чечні, у них є досвід", — сказав він, а трохи пізніше додав, що більше руйнують Україну, "тим більше Україна завойовує своє місце в ЄС (…) Це записано. Історія вирішила за нас".

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Захід має подумати над гарантіями безпеки для росії, якщо володимир путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на заяву Макрона вказав, що демілітаризована й позбавлена ядерної зброї росія – найкраща гарантія миру.

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